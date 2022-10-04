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Новости 20:47

Силовики пришли с обыском к матери экс-главы штаба Навального* в Костроме

фото ЗакС политика Силовики пришли с обыском к матери экс-главы штаба Навального* в Костроме

Экс-координатор штаба Навального* в Костроме Александр Зыков известил в своём Telegram-канале об обысках, проводимых у его матери.

"Десяток сотрудников у дома, собаки. Они мстят мне через моих близких", — уверен Зыков.

Ранее, напомним, Следственный комитет вызвал на допрос родственников активиста. Уведомления от надзорного ведомства получали его сестра и её супруг, а также его тётя.

МВД объявило Зыкова в федеральный розыск. В январе активист эмигрировал в Нидерланды, где запросил политическое убежище.

В мае стало известно о возбуждении против Зыкова уголовного дела по статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Второе дело по той же статье было заведено на него в середине июля.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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