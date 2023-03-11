Следком задержал депутата МО "Гагаринское" по делу о некачественном благоустройстве в соседнем округе

Следственный комитет отчитался вечером 10 марта о задержании муниципального депутата МО "Гагаринское" по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за некачественного благоустройства в МО "Звездное". Имя задержанного ведомство не сообщило, уточнив лишь, что ему 42 года.

Ранее Следком в рамках того же дела задержал 45-летнего генерального директора одной из коммерческих фирм. Как сообщалось, речь шла о контракте на благоустройство муниципалитета, в том числе на уборку снега. Согласно базе госзакупок, исполнителем выступила компания "Инспектстройсервис".

По версии следствия, в 2020 году муниципал договорился с предпринимателем о заключении договора на благоустройство территорий в границах МО "Звездное" в 2021 году, при этом он якобы заранее знал, что никакие работы выполняться не будут. Сумма контракта составила 20 миллионов рублей, деньги были перечислены на счета фирмы. "Таким образом, был причинен ущерб бюджету города Санкт-Петербурга на указанную сумму", — резюмировали в СК.