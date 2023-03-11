В деле о разрушении дачи Фаберже появился обвиняемый

В Петербурге сотрудники Главного следственного управления СК по региону предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) директору Северо-Западного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, уведомило ведомство вечером 10 марта. Уголовное дело было заведено в связи с плачевным состоянием дачи Фаберже в Парголово.

Имя обвиняемого в СК не назвали, однако известно, что филиал возглавляет Александр Панченко. При этом, как уточнила "Фонтанка", в пресс-службе Агентства информацию о предъявлении обвинения директору назвали "неправдой".

Согласно версии следствия, обвиняемый "не исполнил возложенные на него обязанности по осуществлению работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры".

В феврале стало известно о том, что Арбитражный суд Москвы обязал собственника дачи Фаберже привести ее в порядок. Ранее состоянием памятника заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, затребовавший доклад в связи с разрушением здания.