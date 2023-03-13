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Новости 10:39

По заявлению Никиты Михалкова на журналиста Караулова завели ещё одно дело о клевете

фото ЗакС политика По заявлению Никиты Михалкова на журналиста Караулова завели ещё одно дело о клевете

Журналист Андрей Караулов стал фигурантом ещё одного уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК), извещает ТАСС в понедельник, 13 марта. В Москве, по утверждению агентства, прошли обыски "по десяткам" адресов, которые могут быть связаны с телеведущим.

По сведениям ТАСС, в полицию с заявлением на Караулова обратился режиссёр Никита Михалков, которого он обвинил в вырубке леса в Нижегородской области.

Конкретная формулировка обвинения не приводится, однако в октябре 2022 года журналист рассказал, что говорил с дознавателем из Нижнего Новгорода, в котором Михалков якобы не первый год является "санитаром леса" и якобы занимается вырубкой ценных пород деревьев.

Напомним, в ноябре прошлого года дома у Караулова прошёл обыск по делу о клевете на руководителя Ростеха Сергея Чемезова. Тогда журналист находился на лечении в Дубае. После этого он заявлял о готовности вернуться в РФ. 24 ноября МВД объявило Караулова в розыск.

Фото: скриншот видеозаписи в Rutube-канале "Говорит Караулов"


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