Фракция "Яблоко" попросила перевести Андрея Пивоварова в колонию на территории  Петербурга или Ленобласти

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга направила запрос на имя директора ФСИН Аркадия Гостева с просьбой содействовать переводу политика Андрея Пивоварова из колонии в Карелии в исправительное учреждение на территории Петербурга или Ленобласти. Скриншот обращения выложил 13 марта в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

"Направили с Александром Шишловым от фракции "Яблоко" обращение во ФСИН с просьбой перевести в соответствии с законом (он имеет на это право) политического заключённого Андрея Пивоварова из колонии в Карелии в Петербург или Ленинградскую область", — написал Вишневский.

Депутаты попросили Гостева поддержать прошение политика и его родителей о переводе в колонию, расположенную вблизи Петербурга. Они указали на требование Уголовно-исполнительного кодекса о том, что заключенные, за некоторым исключением, должны отбывать наказание в регионе проживания или осуждения. Также парламентарии сослались на сложное материальное положение, возраст и состояние здоровья родителей Пивоварова, мешающие им навещать сына в колонии.

Летом 2022 года суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). На прошлой неделе стало известно о том, что с момента этапирования в Карелию оппозиционера дважды отправляли в ШИЗО.