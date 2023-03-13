Смольный рассчитывает на рост турпотока в 2023 году

В 2023 году туристический поток в Петербурге может вырасти приблизительно на 10% относительно прошлого года, поделился надеждами глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в комментарии ТАСС.

"Конечно, ситуация постоянно меняется, прогнозировать что-то очень сложно. Мы рассчитываем на рост около 10%", — заявил Корнеев 13 марта в кулуарах выставки "Интурмаркет-2023".

Чиновник заявил о старте кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" в крупных городах России, а также в странах СНГ, Большого Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В качестве примера он упомянул Китай и Вьетнам. При этом Корнеев сослался на опыт участия Петербурга в крупных туристских выставках в Индии и Иране, который, по его словам, показал интерес местных жителей к Северной столице.

В то же время глава комитета по развитию туризма отметил, что "не меньше трех лет" может уйти на работу с азиатскими рынками, прежде чем будут достигнуты "показатели серьезного восстановления и дальнейшего роста турпотоков".

В 2022 году Петербург посетили восемь миллионов туристов, из которых на иностранцев пришлось около 300 тысяч человек. Всего путешественники принесли экономике города 366 миллиардов рублей.