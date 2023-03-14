В суде допросили обвиняемого в "фейках" про армию копателя Белоусова

Петербургский кладоискатель Олег Белоусов, которого судят по статье о распространении "фейков" про российскую армию (ст. 207.3 УК) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), 14 марта дал показания в суде. На заседании Московского районного суда он сообщил, что не согласен с обвинением, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Белоусов на заседании заявил, что за время судебного разбирательства так и не услышал доводы, которые опровергали бы его высказывания о ходе специальной военной операции в чате кладоискателей в соцсети "ВКонтакте". Он пояснил, что не собирался оскорблять или вводить в заблуждение участников беседы, а просто делился сформировавшимся у его мнением. Он брал информацию из разных источников, которым доверял. Среди них, например, Twitter бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича. Лично отправиться на места событий у него не было возможности, пояснил обвиняемый.

— У меня не было ни желания, ни намерения кого-либо призывать к каким-либо действиям, что подтверждается исследованными в суде материалами, в которых не содержится никаких призывов от моего имени. Никого никуда не зову и ни о чем не прошу, а лишь выражал свое мнение относительно сложившейся ситуации, - сказал Белоусов.

Обвиняемый утверждает, что некоторые сообщения, которые легли в основу обвинения по статье о призывах к экстремизму, могли быть ошибочно приписаны ему.

— А теперь эта фантазия используется как часть фабулы обвинения, — заявил обвиняемый.

Он также упомянул в своей речи бывшего друга Сергея Чмыхуна, который сообщил в правоохранительные органы о спорных сообщениях Белоусова. Обвиняемый пояснил, что отправил их будучи на эмоциях. Чмыхун якобы спровоцировал его, отметил Белоусов. Сам Чмыхун во время заседания находился в коридоре суда, чтобы пообщаться с группой поддержки Белоусова. Таким образом он высказывает альтернативную точку зрения относительно уголовного дела, пояснил Чмыхун корреспонденту ЗАКС.Ру.

Отвечать на вопросы гособвинителя и судьи копатель отказался. Лишь уточнил данные о своем здоровье, а также рассказал, как жил с сыном-инвалидом на пенсию в 10 тысяч рублей и продавал винил из личной коллекции, чтобы получить дополнительные средства.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе с лета 2022 года. За все время нахождения под стражей, по словам обвиняемого, ему ни разу не оказали медицинскую помощь. У него ухудшилось зрение, а также немеют конечности. Ещё у него инвалидность третьей группы.

Также на заседании рассматривали ходатайства защитника Григория Григорьева об исключении экспертизы, подготовленной специалистами из СПбГУ, поскольку, по мнению адвоката, она была составлена с нарушениями. Кроме того, Григорьев предложил суду другую экспертизу, подготовленную специалистом Дмитрием Жарковым. В обоих случаях суд отказал.

Суд назначил судебные прения на 29 марта. Белоусову грозит до 10 лет по статье о "фейках" про армию, а за призывы к экстремизму — до 5 лет.

Константин Леньков