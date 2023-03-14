На Биржевой мост вернулись перила с трезубцами

На Биржевом мосту завершены работы по монтажу перильных ограждений, сообщили 14 марта в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. Исторические перила реставрировались в мастерских подрядчика капремонта переправы АО "ПО Возрождение", при этом часть не подлежащих ремонту деталей была воссоздана на производстве в Свердловской области.

"Отличительным элементом ограждения Биржевого моста является трезубец Нептуна, характеризующий Санкт-Петербург как морскую столицу России. Именно по нему жители и гости города сразу узнают переправу", — отметили в Смольном и прибавили, что ровно поэтому восстановление перил стало одной из главных задач при ремонте моста.

В целом в мастерские поступило 428 метров чугунного ограждения, которое за 60 лет испытало на себе влияние окружающей среды. Специалисты отметили сколы и коррозию, а также утрату ряда элементов ограждения. Всего было восстановлено 574 элемента перил общим весом 68 тонн.

Биржевой мост был открыт после реставрации в конце ноября 2022 года. При этом работы к тому моменту завершены не были. Ожидается, что они завершатся в мае.

Фото: Telegram-канал "Линченко Николай Викторович"