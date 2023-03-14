ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:59

В Кремле не обсуждается подготовка новой волны мобилизации, заявил Песков

фото ЗакС политика В Кремле не обсуждается подготовка новой волны мобилизации, заявил Песков

В Кремле не ведется никаких обсуждений подготовки второй волны мобилизации, заявил вечером 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали на фоне сообщений о начале раздачи повесток в Воронежской области.

"У нас нет таких обсуждений", — транслирует ТАСС слова представителя Кремля.

Вечером 14 марта в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области появилось сообщение о начале вручения повесток жителям региона силами военкомата и местных администраций.

"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах", — говорится в сообщении. Вручать повестки планируют "преимущественно" по месту проживания и работы граждан.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Как заявил соавтор инициативы депутат Андрей Картаполов, принять ее собираются в течение весенней сессии парламента.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама