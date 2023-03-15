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Новости 10:32

ЗакС не стал отказываться от "защиты исторической правды"

фото ЗакС политика ЗакС не стал отказываться от "защиты исторической правды"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта отказалось принимать поправки фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) к законопроекту о расширении тем социальной рекламы, на которую выдаются гранты. По проекту закона, деньги планируют направить на популяризацию науки, защиту исторической правды, "сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и противодействие распространению "деструктивной идеологии в информационном пространстве".

"Справедливая Россия - За правду" в поправках предложила выдавать гранты на популяризацию науки, а другие пункты переписать. В частности, фракция считает, что деньги следует направлять на соцрекламу по укреплению гражданского единства, "общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей". Также эсерами предложены пункты о сохранении и продвижении традиционных семейных ценностей, сохранении исторической памяти и популяризации объектов культурного наследия народов России для воспитания уважения и любви к Отечеству. 

Еще одной поправкой депутаты от СРЗП предложили вообще исключить пункт о противодействии распространению "деструктивной идеологии в информационном пространстве" и слова "противодействие фальсификации истории". В третьей поправке фракция оставила только гранты на соцрекламы по сохранению традиционных ценностей и популяризацию науки. 

Депутат фракции СРЗП Михаил Амосов пояснил, что их поправки предлагают исключение негативной части: противодействие рискам, противодействие фальсификации истории и другое. Позиция фракции в том, что социальная реклама должна пропагандировать ценности и нести положительное содержание, отметил Амосов. Он добавил, что СРЗП не будет голосовать за документ в третьем чтении, если их поправки не поддержат. 

Автор документа, депутат от "Единой России" Всеволод Беликов высказался против предложения "Справедливой России". Он заявил, что "отсебятины" в документе нет - только то, что было в указе президента.

София Саттарова


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