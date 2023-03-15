ЗакС не стал отказываться от "защиты исторической правды"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта отказалось принимать поправки фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) к законопроекту о расширении тем социальной рекламы, на которую выдаются гранты. По проекту закона, деньги планируют направить на популяризацию науки, защиту исторической правды, "сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и противодействие распространению "деструктивной идеологии в информационном пространстве".

"Справедливая Россия - За правду" в поправках предложила выдавать гранты на популяризацию науки, а другие пункты переписать. В частности, фракция считает, что деньги следует направлять на соцрекламу по укреплению гражданского единства, "общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей". Также эсерами предложены пункты о сохранении и продвижении традиционных семейных ценностей, сохранении исторической памяти и популяризации объектов культурного наследия народов России для воспитания уважения и любви к Отечеству.

Еще одной поправкой депутаты от СРЗП предложили вообще исключить пункт о противодействии распространению "деструктивной идеологии в информационном пространстве" и слова "противодействие фальсификации истории". В третьей поправке фракция оставила только гранты на соцрекламы по сохранению традиционных ценностей и популяризацию науки.

Депутат фракции СРЗП Михаил Амосов пояснил, что их поправки предлагают исключение негативной части: противодействие рискам, противодействие фальсификации истории и другое. Позиция фракции в том, что социальная реклама должна пропагандировать ценности и нести положительное содержание, отметил Амосов. Он добавил, что СРЗП не будет голосовать за документ в третьем чтении, если их поправки не поддержат.

Автор документа, депутат от "Единой России" Всеволод Беликов высказался против предложения "Справедливой России". Он заявил, что "отсебятины" в документе нет - только то, что было в указе президента.

София Саттарова