На месте стадиона в Александровском парке Пушкина может появиться парковка

Государственный музей-заповедник "Царское Село" объявил конкурс на проектирование парковки на месте бывшего стадиона в Александровском парке, сообщил 15 марта "Деловой Петербург". Как уточнило издание, это связано с намеченным на лето открытием после реставрации обновленной Императорской фермы, ради посетителей которой и появится стоянка.

В музее-заповеднике заявили изданию, что стадион "уже несколько десятилетий не используется по назначению", а в последнее время здесь и вовсе выгуливали лошадей.

"Стадион лишь условно сохранил планировку, трибуны находятся в неудовлетворительном состоянии", — добавили в ГМЗ.

Согласно планам, под парковку отойдет пятая часть территории стадиона. Остальную площадь переоборудуют под каток с искусственным покрытием и под территорию для выездки лошадей и проведения различных мероприятий. Как уточнили сотрудники "Царского Села", оборудование парковки не потребует сноса деревьев и потому никак не скажется на флоре Александровского парка.

Ранее в среду спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский сообщил об увольнении водителей смольнинского гаража, не оплачивавших парковку в центре города. На прошлой неделе Городской суд Петербурга зарегистрировал иск о признании недействующим распоряжения комитета по транспорту, касающегося организации платных парковок на дорогах в Адмиралтейском районе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"