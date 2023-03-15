В Петербурге открылась выставка Росгвардии "Экспотехностраж"

Фото Константин Леньков, ЗАКС.РуВыставка "Экспотехностраж", на которой представлены технологии "обеспечения безопасности личности, общества и государства", начала свою работу 15 марта. Под крышей Экспофорума расположились стенды ведущих представителей отечественного военно-промышленного комплекса. Подробнее о первом дне выставки - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Росгвардия при поддержке правительства Петербурга проводит "Экспотехностраж" во второй раз. На выставке представлены достижения российских компаний в области технического оснащения армии, систем безопасности, а также решения в сфере комплексной безопасности города и критической инфраструктуры. Помимо стендов компаний, в рамках мероприятия пройдет научно-деловая программа: открытые соревнования по "этичному хакингу", мастер-классы по тактической медицине, а также выступления спикеров о перспективах развития БПЛА и борьбе с экстремизмом.

Самыми востребованными площадками среди посетителей мероприятия стали корнеры со стрелковым оружием. "Концерн Калашников" привез на мероприятие практически весь актуальный модельный ряд своей продукции. В частности, среди новинок представили снайперскую винтовку Чукавина и модульный пистолет Лебедева (МПЛ). О первых контрактных поставках нового пистолета на днях сообщил глава компании. Гости выставки с интересом рассматривали новинку, однако старшее поколение посетителей чаще тянуло руки к "Макарову". На стенде завода им. Дегтярева были представлены крупнокалиберные пулеметы и ручной гранатомет, который стал особенно популярен у гостей.













Те, кому не хватило простого "селфи" с оружием, могли испытать свои навыки в цифровом тире. В длинных очередях в основном стояли курсанты.





Большой упор в выставке сделан на различные беспилотные летательные аппараты. Например, свою продукцию представила компания "Эникс", разрабатывающая БПЛА для воздушной разведки. Также на "Экспотехностраж" был специальный тренажер по управлению квадрокоптерами.







Еще несколько тематических зон были посвящены медицине, средствам бронезащиты, а также транспорту для спецслужб. Один из представленных автомобилей был разработан специально для ограничения движения во время митингов. Это пикап УАЗ с щитами из металла и листов композита. Также в залах располагались стойки производителя авторского шоколада и сувенирной продукции.











Практически каждый час проходили показательные выступления сотрудников ОМОН, которые демонстрировали навыки задержания вооруженных преступников, а также различные акробатические трюки. Еще в первый день прошли смотры военных оркестров и выступления кинологов.











Среди гостей мероприятия в основном были курсанты военных училищ. Торжественное открытие форума состоится 16 марта. В этот день в программе запланирован осмотр стендов почетными гостями. Среди "лиц" мероприятия заявлены министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков