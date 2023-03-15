Обвиненная в дискредитации армии архангельская студентка Кривцова покинула Россию

Студентка из Архангельска Олеся Кривцова выехала из России в Литву, сообщил 15 марта созданный в ее поддержку Telegram-канал. Против нее возбуждены уголовные дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов в соцсетях на тему спецоперации и взрыва на Крымском мосту.

"Олеся Кривцова покинула Россию", — гласит лаконичный пост, появившийся в канале вечером в среду. В подтверждение этого была опубликована видеозапись, на которой студентка снимает со своей ноги браслет, отслеживающий ее местоположение.

Вскоре после этого в канале появилась первая запись, сделанная от имени самой Кривцовой. Автор написала, что находится в Литве, и пообещала позже выйти на связь. "Немного не верю, что все это закончилось", — среди прочего написала она.

Дело против Кривцовой было возбуждено в середине декабря 2022 года, в начале января суд заменил ранее назначенный ей запрет определенных действий на домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес студентку в перечень экстремистов и террористов. В минувший понедельник стало известно о признании ее политической заключенной.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Свободу Олесе Кривцовой"