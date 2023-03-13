Правозащитники объявили политзаключенной архангельскую студентку Кривцову

Проект "Поддержка политзеков. Мемориал", основанный после ликвидации ПЦ "Мемориал"*, заявил о признании политической заключенной студентки Олеси Кривцовой из Архангельска. Против нее возбуждены уголовные дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов о спецоперации и взрыве на Крымском мосту.

"Мы считаем политзаключенной Олесю Кривцову", — заявили правозащитники в Telegram-канале проекта. Они назвали ее историю "ярким примером того, насколько агрессивному и разнообразному давлению" подвергаются россияне за выступления против спецоперации.

"Обвинения в дискредитации армии прямо противоречат Конституции. Обвинения по статье об оправдании терроризма из-за публикации о взрыве на Крымском мосту необоснованны", — говорится в заявлении.

Дело против Кривцовой было возбуждено в середине декабря, сейчас она находится под домашним арестом. В середине января она пожаловалась на местного коммуниста Александра Новикова за то, что тот назвал ее "дурой". Позже стало известно, что сотрудник полиции добивался от ее мужа отказа считать доносчиками свидетелей по делу Кривцовой. Саму студентку Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов.

В начале марта появилась информация о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) против неустановленных сотрудников "Мемориала"*.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов