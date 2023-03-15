"Единая Россия" хочет перезапустить сеть первичных отделений к президентским выборам

"Единая Россия" намерена перезапустить в 2023 году все первичные отделения в городах, сообщили 15 марта "Ведомости" со ссылкой на источник в партии. Предполагается, что это позволит политикам получить новых сторонников на местах.

В первичных организациях ожидается смена секретарей, при этом перед каждой из них будет поставлена задача привлечь по 250 человек в базу потенциальных сторонников партии. Эти люди должны будут голосовать на избирательных участках, закрепленных за первичками.

"Это даст нам 10 миллионов сторонников, учитывая 40 000 первичек в городах. В прошлом году уже перезагрузили 8 000, осталось чуть более 30 000", — поделился планами собеседник издания.

Также партия намерена проводить "кадровые конкурсы" по выбору секретарей первичных организаций. При том секретарям готовят обучение, призванное повысить их эффективность, рассказал один из собеседников "Ведомостей".

В целом партия намерена получить к 2024 году около 30 миллионов сторонников с 90%-й лояльностью, говорят единороссы. Ранее ради этого "Единая Россия" провела чистку рядов своих сторонников, исключив из них замеченных в симпатии к Алексею Навальному граждан. После этого начался новый набор мобилизационной базы.