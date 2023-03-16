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Новости 10:34

Горизбирком провел минуту молчания по погибшему на СВО председателю УИК

фото ЗакС политика Горизбирком провел минуту молчания по погибшему на СВО председателю УИК

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в начале заседания 16 марта сообщил коллегам, что председатель участкового избиркома №1592 Григорий Чубко погиб на специальной военной операции. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

- Хотел сообщить, что 1 марта в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга, при защите интересов Российской Федерации погиб председатель участковой избирательной комиссии №1592 Григорий Александрович Чубко, - сказал Мейксин.

Он предложил почтить память Чубко минутой молчания. Члены Горизбиркома так и поступили.

Напомним, о смерти Чубко ранее сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он рассказал, что председателя УИК посмертно наградили орденом мужества. В некрологе на сайте вышестоящей ТИК №53 написано, что Чубко пошел на СВО в качестве добровольца. 

София Саттарова


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