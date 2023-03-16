В Петербурге СК обвинил гендиректора коммерческой фирмы в даче взяток сотрудникам Водоканала

Главное следственное управление СК по Петербургу задержало 43-летнего генерального директора одной из коммерческих фирм по делу о даче взяток в крупном размере сотрудникам Водоканала (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщила 16 марта пресс-служба ведомства. Как уточняется, петербуржцу уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года он передал 310 тысяч рублей в качестве взяток троим сотрудникам Водоканала. В деле упоминается посредник, который также привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, при обыске у задержанного были найдены 30 патронов для огнестрельного оружия, что послужило причиной возбуждения второго дела.

Как уточнили в Следкоме, взятки предназначались старшему специалисту и двум ведущим инженерам Водоканала. По версии следствия, "с целью систематических получений взяток" первый привлек остальных и создал организованную группу для получения денег от организаций — абонентов Водоканала. Средства передавались в обмен на ускорение прохождения бюрократических процедур и сокрытие фактов нарушений и расходования воды.

Старший специалист организации был задержан и арестован в декабре прошлого года, его коллег суд отправил в СИЗО в феврале.