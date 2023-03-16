Кара-Мурзу* не смогли доставить в суд из-за ухудшения здоровья, сообщил его адвокат

Политик Владимир Кара-Мурза* не был доставлен 16 марта на заседание Московского городского суда по причине ухудшения здоровья, рассказал в соцсетях его адвокат Вадим Прохоров. Он сообщил, что судья зачитал в начале заседания справку из медсанчасти московского СИЗО № 5 "Водник" о том, что оппозиционер не сможет участвовать в судебно-следственных действиях вплоть до завершения курса лечения.

Ранее у Кара-Мурзы* была обнаружена дистальная полиневропатия. Симптомы проявились после того, как администрация СИЗО отправила его в карцер.

"Происходящее наглядно свидетельствует о том, что существуют явные проблемы со здоровьем Владимира* — поскольку даже медики российской пенитенциарной системы начали проявлять беспокойство", — прокомментировал случившееся адвокат. Прохоров пообещал, что в ближайшее время защита намерена предпринимать меры для того, чтобы Кара-Мурзу* обследовали в гражданской больнице. Также адвокаты планируют добиваться изменения меры пресечения для подзащитного.

Против Кара-Мурзы* заведены уголовные дела о государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах и осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). На предыдущем заседании судья рекомендовал ему "не скатываться в политику" при изложении собственной позиции.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов