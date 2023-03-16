Прокуратура Петродворцового района поддержала КГИОП в вопросе о пожаре на даче Максимова

Прокуратура Петродворцового района сочла незаконными три отказа полиции в возбуждении уголовного дела из-за пожара на даче Максимова, сообщили 16 марта в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Надзорное ведомство потребовало провести дополнительную проверку по факту разрушения здания.

Признанная памятником федерального значения деревянная дача Максимова в Ломоносове полностью сгорела в конце апреля прошлого года. После этого КГИОП трижды обращался в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту случившегося. Последняя попытка произошла в январе 2023 года, она окончилась безуспешно, как и предыдущие.

Тогда КГИОП обратился в прокуратуру Петродворцового района с требованием признать незаконными отказы МВД. Надзорное ведомство удовлетворило жалобу комитета и направила материалы "для организации дополнительной проверки с указанием конкретных проверочных мероприятий".

Кроме того, КГИОП обращался в Арбитражный суд Петербурга с требованием обязать собственника выполнить работы по консервации и восстановлению здания. В ноябре суд отклонил иск, посчитав постройку не подлежащей восстановлению. КГИОП обжаловал решение, 14 марта Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд отложил заседание, предложив сторонам назначить судебную экспертизу по вопросу возможности проведения восстановительных работ.

Фото: kgiop.gov.spb.ru