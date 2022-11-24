Суд в Петербурге счел, что сгоревшая дача Максимова не подлежит восстановлению

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск КГИОП, связанный с пожаром, который нынешней весной почти полностью уничтожил деревянную историческую дачу Максимова в Ломоносове. Комитет требовал от пользователя здания (ГКУЗ "Всеволожский специализированный Дом ребенка") провести восстановительные работы и законсервировать здание. Чиновники указали, что арендатор за последние пять лет не выделял средств на сохранение федерального памятника.

Суд занял сторону областного учреждения, решив, что здание фактически отсутствует, а значит, в нем технически невозможно проводить реставрацию и консервацию. Более того, арбитраж решил, что сгоревшую дачу необходимо исключить из единого реестра памятников. Однако КГИОП продолжает настаивать на правоте своей позиции, публикуя ее на своем сайте.

"Частичное отсутствие конструктивных элементов объекта культурного наследия не является основанием для его исключения из реестра, а подлинность материала не является единственным критерием его историко-культурной ценности", - гласит она.

На судебное решение подадут апелляцию. Вместе с тем профильный комитет продолжает добиваться от полиции возбуждения уголовного дела по факту пожара. Ранее УМВД по Петродворцовому району чиновникам отказало. Они обжалуют отказ в городской прокуратуре.

Бывшая купеческая дача на Краснофлотском шоссе, построенная в конце XIX веке, сгорела за один вечер 29 апреля.

фото: kgiop.gov.spb.ru