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Новости 19:44

Тихонова намерена сконцентрироваться на помощи для участников СВО и отмене закона о КРТ

фото ЗакС политика Тихонова намерена сконцентрироваться на помощи для участников СВО и отмене закона о КРТ

Новый председатель петербургских справедливороссов Надежда Тихонова обозначила приоритетные направления работы городского отделения партии. СРЗП сделает упор на градозащитной деятельности, гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине, а также на теме ЖКХ и экологии.

Среди важных градозащитных проблем Тихонова отметила закон о комплексном развитии территорий (КРТ), риск сноса исторического квартала Нарвская застава, а также сохранение археологического памятника на Охтинском мысе. Также партия будет заниматься контролем за ходом транспортной реформы и расширением зоны платной парковки. Отдельно новый лидер горотделения высказалась о гумпомощи, связанной со спецоперацией.

"Наша страна сегодня переживает трудные времена. И в этих жизненных обстоятельствах мы просто не можем стоять в стороне. Главное, что мы можем делать и делаем – оказывать помощь. Помогать мобилизованным, военнослужащим, их семьям, жителям новых российских территорий", - приводят слова Тихоновой в пресс-службе партии.

Напомним, кандидатура Тихоновой была единогласно поддержана на конференции 16 марта. Также был утвержден новый состав бюро регионального отделения. Предшественницы Тихоновой на посту председателя отделения, вице-спикера Заксобрания Марины Шишкиной в нем не оказалось. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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