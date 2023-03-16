Тихонова намерена сконцентрироваться на помощи для участников СВО и отмене закона о КРТ

Новый председатель петербургских справедливороссов Надежда Тихонова обозначила приоритетные направления работы городского отделения партии. СРЗП сделает упор на градозащитной деятельности, гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине, а также на теме ЖКХ и экологии.

Среди важных градозащитных проблем Тихонова отметила закон о комплексном развитии территорий (КРТ), риск сноса исторического квартала Нарвская застава, а также сохранение археологического памятника на Охтинском мысе. Также партия будет заниматься контролем за ходом транспортной реформы и расширением зоны платной парковки. Отдельно новый лидер горотделения высказалась о гумпомощи, связанной со спецоперацией.

"Наша страна сегодня переживает трудные времена. И в этих жизненных обстоятельствах мы просто не можем стоять в стороне. Главное, что мы можем делать и делаем – оказывать помощь. Помогать мобилизованным, военнослужащим, их семьям, жителям новых российских территорий", - приводят слова Тихоновой в пресс-службе партии.

Напомним, кандидатура Тихоновой была единогласно поддержана на конференции 16 марта. Также был утвержден новый состав бюро регионального отделения. Предшественницы Тихоновой на посту председателя отделения, вице-спикера Заксобрания Марины Шишкиной в нем не оказалось.

Константин Леньков