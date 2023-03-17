Комитет ЗакСа поддержал исключение ЧПСГ и ИКМО из законов о выборах

Члены комитета по законодательству Заксобрания Петербурга 17 марта поддержали законопроект, исключающий упоминания ИКМО и ЧПСГ из городского закона, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Заседание впервые пришлось провести в режиме рабочего совещания, поскольку часть депутатов находятся в командировках.

Всего законопроект коснется пяти документов, регламентирующих проведение голосования по всем уровням выборов. Из них пропадут упоминания избирательный комиссий муниципальных образований, а также членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Документ насчитывает более полусотни страниц.

Также на заседании присутствовал заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа. Он заявил, что законопроект носит "сугубо технологический" характер и не должен вызывать вопросов.

- Несколько изменились фильтры реализации пассивного избирательного права. В связи с тем, что члены комиссий с совещательным голосом приказали долго жить, расширилось наблюдение, - добавил Зацепа.

Напомним, в конце 2022 года в Петербурге не получалось ликвидировать три ИКМО: комиссии в МО "Литейный округ", МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское". Согласно федеральной норме, они не могут осуществлять деятельность с января 2023 года. Муниципалы по-прежнему не могут принять соответствующие решения. Суд признал советы Лиговки-Ямской и Смольринского бездействующими. Аналогичный вопрос рассматривается судом в отношении Литейного округа.

Константин Леньков