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Комитет ЗакСа поддержал исключение ЧПСГ и ИКМО из законов о выборах

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа поддержал исключение ЧПСГ и ИКМО из законов о выборах

Члены комитета по законодательству Заксобрания Петербурга 17 марта поддержали законопроект, исключающий упоминания ИКМО и ЧПСГ из городского закона, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Заседание впервые пришлось провести в режиме рабочего совещания, поскольку часть депутатов находятся в командировках. 

Всего законопроект коснется пяти документов, регламентирующих проведение голосования по всем уровням выборов. Из них пропадут упоминания избирательный комиссий муниципальных образований, а также членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Документ насчитывает более полусотни страниц. 

Также на заседании присутствовал заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа. Он заявил, что законопроект носит "сугубо технологический" характер и не должен вызывать вопросов. 

- Несколько изменились фильтры реализации пассивного избирательного права. В связи с тем, что члены комиссий с совещательным голосом приказали долго жить, расширилось наблюдение, - добавил Зацепа. 

Напомним, в конце 2022 года в Петербурге не получалось ликвидировать три ИКМО: комиссии в МО "Литейный округ", МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское". Согласно федеральной норме, они не могут осуществлять деятельность с января 2023 года. Муниципалы по-прежнему не могут принять соответствующие решения.  Суд признал советы Лиговки-Ямской и Смольринского бездействующими. Аналогичный вопрос рассматривается судом в отношении Литейного округа

Константин Леньков


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