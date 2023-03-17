В Петербурге начала работу комиссия по подготовке изменений в Генплан города

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга провела 17 марта свое первое заседание, сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. Участники утвердили регламент работы комиссии, согласовали основные формы материалов для рассмотрения и принятия решений, а также критерии оценки предложений к проекту Генплана.

Помимо самого Линченко, в работе комиссии участвовали депутаты Заксобрания Валерий Гарнец и Александр Рассудов, а также главы профильных органов госвласти и специалисты НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга.

"Новый Генеральный план станет основой для дальнейшей подготовки документов градостроительного зонирования и планировки территории. Его расчетный срок рассчитан на 2040 год, а прогнозный период — 2050 год", — отметили в Смольном.

Ожидается, что комиссия рассмотрит предложения, касающиеся Генерального плана города. По окончании ее работы будет сформирован проект изменений в Генплан, который будет рассмотрен правительством Петербурга, а затем направлен в Заксобрание. Принять документ планируется до конца 2023 года.

Ранее Линченко заявлял, что утверждение Генплана должно состояться ближайшей осенью.

Фото: Telegram-канал "Линченко Николай Викторович"