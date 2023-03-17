Картины Елены Осиповой проверят на соответствие закону о запрете фейков про армию

В Петербурге полиция заподозрила возможность нарушения закона о запрете распространения фейков про Вооруженные силы (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) на картинах художницы Елены Осиповой, сообщила 17 марта пресс-служба регионального отделения "Яблока". Соответствующая информация содержится в ответе городской прокуратуры на запрос главы фракции "Яблоко" в Заксобрании Александра Шишлова.

Как сообщается, внимание полиции привлекли "текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации", помещенные на картины художницы. В связи с этим организована проверка, а заодно назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза изображений. Ожидается, что последняя должна завершиться в августе 2023 года.

"Остается неясным, какое ведомство в настоящее время проводит доследственную проверку по данному факту, а обращения представителей партии о возврате изъятых картин остаются без ответа", — отметили в "Яблоке".

В феврале полиция изъяла картины Осиповой из офиса "Яблока", где проходила ее выставка. Причиной визита правоохранители назвали якобы поступившее к ним сообщение о минировании помещения. Позже МВД отказалось возбуждать уголовное дело из-за ложного сообщения о готовящемся теракте, однако прокуратура отменила постановление силового ведомства.