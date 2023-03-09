В Петербурге прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за "минирования" офиса "Яблока"

Прокуратура Центрального района Петербурга отменила отказ в возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) из-за "минирования" офиса "Яблока" на Шпалерной улице. В конце февраля соответствующий отказ вынесло следственное управление УМВД по Центральному району.

О решении прокуратуры стало известно из ответа замглавы УМВД по Центральному району на запрос представляющего интересы "Яблока" адвоката Андрея Черткова. Документ имеется в распоряжении ЗАКС.Ру.

Напомним, 1 февраля полиция пришла в офис "Яблока" и изъяла 19 картин художницы Елены Осиповой, попутно заблокировав доступ в здание на четыре часа. В момент появления силовиков партийцы занимались подготовкой документов для выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. Свое появление правоохранители объяснили якобы поступившим к ним звонком с информацией о готовящемся взрыве.

После этого глава фракции "Яблоко" в петербургском ЗакСе Александр Шишлов обратился в прокуратуру и полицию с требованием вернуть картины, взять на контроль рассмотрение жалоб адвоката Черткова и возбудить уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. После этого в полиции отказались возбуждать дело, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления.

Тогда жалобы в полицию и прокуратуру подал Чертков. В присланном ему ответе правоохранители сообщили, что отказали в возбуждении дела потому, что адвоката опередила прокуратура, отменившая соответствующее постановление полиции.