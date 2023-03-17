Центробанк сохранил прежнее значение ключевой ставки

Совет директоров Банка России 17 марта принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Показатель держится на уровне 7,5% годовых с середины сентября прошлого года.

В Центробанке отметили, что темпы прироста цен в России остаются умеренными, при этом инфляционные ожидания россиян снизились, хотя и "сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий". При этом оперативные данные показывают, что восстановление деловой и потребительской активности в стране продолжается.

"Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски", — указали в ЦБ. Баланс рисков для инфляции там сочли не изменившимся существенно с момента предыдущего заседания Совета директоров.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2023 году должна составить 5-7% и уменьшиться до 4% в 2024 году.

Ранее ЦБ продлил до сентября действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты.