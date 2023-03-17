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Центробанк сохранил прежнее значение ключевой ставки

фото ЗакС политика Центробанк сохранил прежнее значение ключевой ставки

Совет директоров Банка России 17 марта принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Показатель держится на уровне 7,5% годовых с середины сентября прошлого года.

В Центробанке отметили, что темпы прироста цен в России остаются умеренными, при этом инфляционные ожидания россиян снизились, хотя и "сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий". При этом оперативные данные показывают, что восстановление деловой и потребительской активности в стране продолжается.

"Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски", — указали в ЦБ. Баланс рисков для инфляции там сочли не изменившимся существенно с момента предыдущего заседания Совета директоров.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2023 году должна составить 5-7% и уменьшиться до 4% в 2024 году.

Ранее ЦБ продлил до сентября действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты.


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