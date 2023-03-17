КСП рассказала о нарушениях администраций Василеостровского и Невского районов

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала результаты проверки работы администраций Василеостровского и Невского районов и подведомственных им учреждений. Палата изучала данные за полные 2020-2021 года и часть 2022 года, сказано на сайте ведомства.

Как следует из данных на сайте палаты, отчет по администрации Невского района и ее подведомственных учреждений был подготовлен еще в декабре 2022 года. Проверенные ведомства совершили нарушения при формировании и исполнении бюджета, проведении закупок, использовании госимущества, сказано на сайте КСП. В частности, администрация принимала некачественные работы по благоустройству. В Невском районе вдоль "Тропы здоровья" высадили 45 елей и более 1000 кустов кизильника, но посадка была некачественная - все деревья "ликвидировали", сообщили в палате.

Иногда районная администрация не проверяла достоверность сметной стоимости работ, а подведомственные учреждения передавали свое имущество в третьи руки. Так произошло в посёлке Вырица: в безвозмездное пользование отданы два участка земли площадью 14 га. Более 60 образовательных учреждений отдали свое "ценное имущество" АО "Комбинату питания "Волна", а стоимость платных обедов все-равно была выше социального питания, заявили в палате. Организация же готовила все блюда в школах, то есть за электричество, воду и другие коммунальные услуги платил бюджет, а не комбинат, отметили в КСП.

У администрации Василеостровского района и подведомственных ей учреждений КСП нашла 137 нарушений. Большая часть из них связаны с несоблюдением бюджетно-финансового законодательства по бухгалтерии, планированию бюджета и применению бюджетной классификации, заявили в палате. Например, администрация завысила объем средств на оплату работы сотрудников подведомственных учреждений.

Также администрация Василеостровского района тратила бюджетные деньги на нецелевые средства. В частности, финансы пошли на содержание аквариумов, которых нет на балансе администрации.

По отчету КСП, "грубейшие нарушения" руководство районом совершило при проведении аукционов на комплексную уборку и охрану учреждений здравоохранения. Все материалы палата направила в прокуратуру. На сайте КСП указано, что дата создания отчета - 13 октября 2022 года.

Напомним, ранее несколько чиновников Василеостровского района стали фигурантами уголовного дела из-за контрактов на охрану и уборку поликлиник. Среди них - замглавы районной администрации Игорь Пономарев. На уже бывшего руководителя Василеостровского района Эдуарда Ильина тоже завели уголовные дела, но по другим эпизодам - его местонахождение не известно.

София Саттарова