Беглов обсудил с Ксенией Шойгу развитие ряда проектов в Кронштадте

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с дочерью главы Минобороны Сергея Шойгу Ксенией, курирующей в Северной столице развитие парка "Остров фортов" в Кронштадте. О том, как прошла дискуссия, губернатор рассказал у себя в Telegram-канале.

Беглов напомнил, что парк на острове Котлин был разбит по инициативе президента РФ Владимира Путина. Реализуемые в Кронштадте проекты позволяют увеличить не только туристическую привлекательность города, но также способствуют его развитию. К примеру, там должна пройти реконструкция котельной "Цитадельская", а также приведены в порядок дороги и обустроена новая пешеходная набережная.

Грядущим летом в "Острове фортов" должны открыть Музей военно-морской славы, одной из точек экспозиции которого станет первая советская атомная подлодка К-3. Кроме того, на территории зоны отдыха появится конгрессно-выставочный центр.

"Кронштадт постепенно становится главным центром сохранения памяти о подвигах российских моряков", - высказался о проектах Беглов.

Ранее в Петербурге начали строить Кронштадтскую развязку. В конце 2022 года правительство РФ выделила на данный проект, финансируемый с 2021 года, ещё 466,5 млн рублей. В целом в возведение транспортного объекта предполагается вложение 18,5 млрд рублей. Завершить строительство развязки планируют к концу 2025 года. Введение новых объектов инфраструктуры в Кронштадте, по замыслу представителей проекта "Остров фортов", должно увеличить турпоток до 3 млн человек.