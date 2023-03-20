Беглов призвал петербуржцев являться по повестке в военкоматы

Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев "с пониманием" отнестись к необходимости уточнения своих данных в военкоматах и самостоятельно являться туда при получении повестки. Он уточнил, что работодатели обязаны оплачивать подчиненным день, проведенный в военном комиссариате.

В своем традиционном выступлении по "Радио России" Беглов постулировал важность "правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город", имея в виду военнообязанных. Он указал, что в ходе частичной мобилизации были обнаружены расхождения между базами персональных данных граждан и реальным положением дел.

"Не все офицеры, сержанты, рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства", — пожаловался Беглов и заявил о необходимости устранения подобных пробелов.

Губернатор указал на старт в Петербурге процесса уточнения персональных данных военнообязанных. "Прошу всех отнестись с пониманием к этой рутинной, но необходимой работе. При получении повестки военного комиссара выполняйте изложенные в документе требования", — призвал он радиослушателей.

Беглов уточнил, что день визита в военкомат должен быть оплачиваемым, если пришелся на рабочую смену гражданина. Последнему следует предупредить работодателя и предоставить повестку отделу кадров.

В пятницу комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности распространил заявление о причинах рассылки повесток россиянам.