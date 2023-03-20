Активисты из Общественного штаба по КРТ хотят пригласить на свое заседание Беглова

В Законодательном собрании 20 марта прошло очередное заседание рабочей группы по разработке предложений по изменению законодательства при Общественном штабе по комплексному развитию территорий. Ряд активистов и муниципальных депутатов из числа членов штаба выступили за то, чтобы пригласить на их заседание губернатора Петербурга Александра Беглова.

Озвучить это предложение в начале встречи не удалось. Руководитель рабочей группы, депутат от "Единой России" Денис Четырбок предложил активистке Наталье Самерсовой представить свои предложения по изменению законодательства, но она решила передать слово Анастасии Кузнецовой:

- У нее есть важное заявление, - сказала Самерсова.

- Коллеги, давайте так, слова здесь предоставляете не вы, а руководитель рабочей группы - давайте с этого начнем. Вам предоставлено слово, поэтому либо вы выступаете со своим предложением… Все остальные выступления оставим на конец повестки дня, - возразил Четырбок.

После словестной перепалки депутат все же одержал верх - слово Кузнецова не получила. Она смогла озвучить идею о приглашении Беглова только под конец заседания. Активистка предложила всем членам штаба оставить свои подписи под соответствующим обращением к спикеру ЗакСа Александру Бельскому.

"Поскольку у людей запрос на отмену закона о КРТ, нам кажется логичным обсудить это именно с тем человеком, который внес этот законопроект, с чьей подачи он был принят - это губернатор Беглов", - пояснила Кузнецова Telegram-канале "СТОП! КРТ".

Пока итоги сбора подписей под обращением неизвестны. Как и не назначена дата следующего общего собрания штаба.

Также на заседании рабочей группы активисты раскритиковали порядок работы штаба. Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров отметил, что работа над изменением законов началась до того, как были подведены итоги встреч с жителями и определения всех их пожеланий.

- Рабочая группа по взаимодействию с общественностью не принимала никакого итогового решения, решение будет принято только через неделю: что хотят жители от законодателей. <...> Надо сначала дождаться итогового решения группы по работе с общественностью, и уже потом принимать здесь какие-то решения. А вы почему-то вообще обсуждаете федеральное законодательство, хотя горожане нас об этом не просили. Никто не просил штаб играться в федеральный закон, - заявил Костров.

Его поддержали и другие члены штабы. В частности, активистка Екатерина Гусева попросила перенести обсуждение ее предложений на следующую встречу. Она заявила, что хочет обсуждать вопросы с учетом мнения жителей после того, как рабочая группа по взаимодействию с ними подведет итоги встреч с петербуржцами. Это должно произойти 27 марта, добавила Гусева.

Ряд вопросов на заседании 20 марта все же обсудили. В частности, участники штаба дискутировали с пенсионеркой Еленой Марковой. Она предложила включать дома в программу КРТ, если за это проголосуют не менее 80-85% собственников жилья.

Противники реновации возмутились этой мысли и стали закидывать Маркову вопросами. Ее попросили объяснить логику своего предложения и как оно соотносится со статьей 35 Конституции России, где сказано о неприкосновенности частного жилья. Маркова несколько раз повторила: из ее опыта как председателя совета дома следует, что собрать 100% собственников невозможно. Активисты же настаивали на том, что согласие должны дать все собственники.

- Никто не может принимать решение о чужой собственности, - отметила участница штаба Татьяна Астахова.

Марковой посоветовали снять свое предложение с голосования, но она от этого отказалась. Нашлись среди членов рабочей группы и те, кто поддержали ее мысль. Правда большинством голосов ее предложение отклонили.

София Саттарова