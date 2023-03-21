Вишневский попросил Беглова не предоставлять "Газпрому" участок под инвестпроект в Зеленогорске

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") получил от комитета имущественных отношений (КИО) ещё один ответ, касающийся предоставления "Газпрому" земельного участка под застройку в Зеленогорске возле заказника "Озеро Щучье". Скан документа приведёт в Telegram-канале парламентария.

Вишневский напомнил предысторию запроса. В феврале в ходе общественных осуждений проекта планировки территории (ППТ) активистов уведомили, что участок земли на месте предполагаемой стройки с кадастровым номером 78:38:0022502:8 (сейчас это лесной массив) был "предоставлен на инвестиционных условиях Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома"".

Неделей ранее Вишневский получил от КИО ответ, в котором сообщалось, что участок под обозначенным кадастровым номером не обременён никакими договорными отношениями.

Накануне комитет прислал депутату ещё один ответ, в котором в свою очередь уточнялось, что правительство Петербурга не выпускало никакого постановления о предоставлении "Газпрому" участка для инвестстроительства.

"То есть, граждан на обсуждении просто обманули, представив ситуацию так, что вопрос, мол, уже решен", - констатировал Вишневский.

Чтобы полностью закрыть вопрос, "яблочник" направил губернатору Александру Беглову обращение с призывом не предоставлять лесной участок ни под какую застройку в дальнейшем. Кроме того, Вишневский попросил градоначальника поручить вице-губернатору Николаю Линченко как главе Комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга поддержать предложение по изменению функционального зонирования земельного участка на Р2 (с Ж1).