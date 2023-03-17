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Новости 16:13

В КИО не смогли показать Вишневскому инвестиционный проект по застройке леса в Зеленогорске

фото ЗакС политика В КИО не смогли показать Вишневскому инвестиционный проект по застройке леса в Зеленогорске

Лесной участок в Зеленогорске возле заказника "Озеро Щучье", на котором "Газпром" планирует возвести школу с пансионом, не обременен договорными отношениями с Фондом поддержки социальных инициатив, следует из ответа комитета имущественных отношений на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского ("Яблоко"). Ранее утверждалось, что территория предоставлена компании на инвестиционных условиях. 

- Я запросил КИО, дайте инвестиционный договор. КИО прислал ответ, что никакого договора нет. Очень интересно. То есть людей просто ввели в заблуждение. Мол, все решено, уже есть договор, а оказывается, никакого договора нет, ничего не решено, - рассказал ЗАКС.Ру Вишневский. 

В ответе КИО говорится, что по состоянию на 14 марта никаких договорных отношений между городом и "Газпром" не заключалось. Вишневский полагает, что в документации к проекту планировки территорий могла быть предоставлена недостоверная информация. 

В феврале прошли общественные обсуждения, на которых рассматривался вопрос о застройке участка. Активисты, выступающие против строительства, уверены, что из-за работ могут быть уничтожены порядка двух тысяч деревьев, а также растения, занесенные в Красную книгу. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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