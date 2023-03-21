Петербургский коммунист вышел из дела о запрете цитаты Сартра про антикоммунистов

В Приморском районном суде Петербурга 21 марта состоялось очередное заседание по иску прокуратуры о запрете распространения в интернете картинки с цитатой французского философа Жан-Поля Сартра с критикой в адрес антикоммунистов. Спустя несколько месяцев члену КПРФ Алексею Филиппову удалось выйти из числа заинтересованных лиц, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Иск о признании реплики философа запрещённой к распространению в интернете был подан ещё в мае 2022 года. Ответчиком по иску выступал Филиппов. Позже к нему присоединились несколько юридических лиц, на которых размещался спорный контент, однако у прокуратуры возникли сложности с поиском их представителей.

Представитель прокуратуры начала заседание 21 марта с уточнения исковых требований. В частности, из числа ответчиков предложили исключить ООО "МТ", на интернет-ресурсах которой есть цитаты Сартра. По словам прокурора, сайт добровольно удалил публикации с упоминание философа. Суд требование удовлетворил.

Юристка Татьяна Дьячкова, которая представляет интересы Филиппова в суде, заявила, что надзорное ведомство слишком избирательно, по ее мнению, выбирает ответчика. Дьяковой удалось найти порядка 20 пользователей, в публикациях которых есть спорные цитаты Сартра. В подтверждение своих слов она представила распечатки страниц пользователей. У одного из них, подчеркнула Дьячкова, в профиле есть куда более запретные публикации. Например, демонстрация свастики.

Она потребовала исключить из процесса Филиппова, поскольку он, как и ООО "МТ" добровольно удалил спорные материалы. Прокуратура возражала.

— На каком основании прокуратура выбирает для этого преследования именно Алексея Филиппова? По каким причинам, что это? Политические мотивы? Научные мотивы? Нелюбовь к Сартру, а значит, к Филиппову? <…> Если ООО "МТ" исключили, если у Алексея Филиппова такие же обстоятельства, то на каком основании одно ходатайство удовлетворяет суд, а такое же ходатайство Филиппова суд не удовлетворил бы? — заявила Дьячкова.

Выслушав доводы сторон судья приняла решение отстранить коммуниста от дальнейшего процесса. Теперь он не будет значиться в списке заинтересованных лиц при рассмотрении иска о признании цитаты Сартра запрещенной. Следующее заседание назначили на 28 марта. В деле в качестве заинтересованного лица остаётся профессор СПбГЭУ Сергей Фокин, который переводил на русский язык высказывания философа. Ученый уже несколько раз проигнорировал вызовы в суд.

Напомним, в феврале 2022 года районный суд оштрафовал Филиппова из-за публикации картинки с портретом философа и критическом высказыванием в адрес антикоммунистов на 10 тысяч рублей. В его действиях нашли признаки возбуждения вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Оспорить штраф члену компартии не удалось.

Константин Леньков