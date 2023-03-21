Патрушев обвинил экстремистов в попытках снизить поддержку СВО

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил неназванных экстремистов в попытках ослабить поддержку россиянами специальной военной операции. По его мнению, для этих целей они особенно активно пользуются интернетом.

"В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", — приводит ТАСС слова Патрушева, произнесенные на совещании по нацбезопасности в Поволжье.

Также секретарь Совбеза указал на попытки сеять межнациональную и межрелигиозную рознь в стране. По его мнению, такие действия особенно опасны.

Днем ранее президент Владимир Путин посвятил часть выступления на расширенном заседании коллегии МВД вопросу распространения экстремистской идеологии и существующим, по его мнению, попыткам "раскачать" российское общество. Он заявил о необходимости "оперативно пресекать" подобные действия, упомянув в том числе и несанкционированные уличные акции.

По данным главы МВД Владимира Колокольцева, озвученным на том же заседании, в 2022 году в России 11 организаций были признаны экстремистскими, а три — террористическими.

Фото: kremlin.ru