Потехина проведет прямую линию вместо Беглова

Прямую линию с жителями Петербурга проведет вице-губернатор Ирина Потехина, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Александра Беглова. Мероприятие состоится вечером 30 марта, трансляция состоится в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе городского правительства во "ВКонтакте".

"Продолжаем ежемесячные прямые линии. В этом месяце поручил ответить на вопросы петербуржцев вице-губернатору Ирине Потехиной", — говорится в посте, опубликованном днем 21 марта.

Ожидается, что запланированная прямая линия станет тематической и в первую очередь будет посвящена вопросу, который вызовет наибольшее количество откликов горожан. В то же время в процессе общения будут затронуты и иные темы.

Потехина курирует в Смольном деятельность комитетов по образованию и по делам записи актов гражданского состояния, а также архивного комитета. Вопросы ей можно задавать заранее на личной странице во "ВКонтакте" или же по телефону 246-79-49.

Отметим, что это будет уже второй по счету случай, когда прямую линию вместо Беглова будет проводить его подчиненный. В феврале с петербуржцами общался вице-губернатор Станислав Казарин. О том, как в январе проходила прямая линия с участием непосредственно главы города, читайте в материале ЗАКС.Ру.