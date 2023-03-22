Начальник ГУ МВД по Петербургу пообещал вернуть изъятые из офиса "Яблока" картины в начале мая

Начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, выступавший в Законодательном собрании 22 марта с отчетом за 2022 год, заявил, что картины художницы Елены Осиповой, изъятые в начале февраля из офиса "Яблока", будут возвращены в начале мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом Плугина спросил депутат Борис Вишневский.

- Точно не позднее начала мая они будут возвращены. Даю гарантию. В целости и сохранности, - заявил Плугин.

Сейчас картины находятся на экспертизе. Следователи проверяют их на признаки заведомо ложной информации о Вооруженных силах. Полицейские изъяли порядка двух десятков картин, когда приехали в партийный офис из-за якобы поступившего сообщения об угрозе минирования. Опасных предметов в здании силовики в итоге не нашли, но обратили внимание на выставку работ Елены Осиповой. На вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании Плугин ответить не смог. Он лишь заявил, что решение было принято "законно и обоснованно".

Напомним, "яблочники" оспорили отказ возбуждать уголовное дело в прокуратуре.

Константин Леньков