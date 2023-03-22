Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Чурова

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким скончавшегося экс-председателя Центризбиркома Владимира Чурова, сообщила 22 марта пресс-служба городского парламента.

В своем заявлении Бельский назвал Чурова "видным государственным и политическим деятелем" и преданно служившим Родине человеком. Также спикер отметил его "плодотворную" работу в органах законодательной и исполнительной власти Петербурга.

"Эффективно возглавляя ЦИК почти десять лет, Владимир Евгеньевич внес значительный вклад в развитие и совершенствование избирательной системы страны. Его высокий профессионализм, принципиальность, активная гражданская позиция вызывали искреннее уважение коллег", — сообщил Бельский.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Чурова принес губернатор Петербурга Александр Беглов. О смерти бывшего главы ЦИК стало известно утром 22 марта. За несколько дней до этого он перенес операцию после обширного инфаркта.

Фото: kremlin.ru