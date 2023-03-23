Мошенники под видом начальства звонят чиновникам Смольного и просят деньги на поддержку семей бойцов СВО

Сотрудников администрации Петербурга предупредили о телефонных мошенниках, которые под видом начальства просят перевести деньги в том числе на поддержку семей участников военной спецоперации (СВО), пишет "Фонтанка".

В целях информирования всем работникам Смольного разослали письма о профилактике "мошеннических действий в отношении должностных лиц исполнительных органов государственной власти". В послании сообщается о том, что с начала текущего года участились случаи обмана, который происходит по следующей схеме: на телефон государственного служащего звонит неизвестный, представляющийся именем вышестоящего начальника из городской администрации. Затем он просит оказать содействие в сборе средств. Цели бывают разные: это может быть как "поддержка членов семей и участников СВО", так и материально-техническое обеспечение самого ведомства.

"В действительности звонок совершается мошенниками, и указанная схема направлена исключительно на хищение чужого имущества, а также на подрыв авторитета должностных лиц Правительства и Администрации Санкт-Петербурга", — указывается в письме.

Действия при поступлении звонка должны быть следующими: "не принимать решение сразу, идя на поводу у позвонившего, а проверить полученную от него информацию"; связаться со своим руководством либо с человеком, от чьего имени поступил звонок. Строго запрещается сообщать звонящему какие-либо служебные данные и личную информацию. В дальнейшем рекомендуется обратиться в комитет по вопросам законности Смольного.

Напомним, накануне, 22 марта, перед депутатами Заксобрания отчитывался руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Среди прочего, он рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками.