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Новости 13:50

Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО из-за того, что он "неправильно представился"

фото ЗакС политика Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО из-за того, что он "неправильно представился"

Оппозиционного политика Алексея Навального в двенадцатый раз за всё его время пребывания в колонии строгого режима ИК-6 Мелехово поместили в штрафной изолятор, сообщается в его Telegram-канале.

На сей раз его отправили в ШИЗО из-за того, что он представился тюремщику не по регламенту.

"Эх, моё роскошное и элитное почти двухмесячное пребывание в „хорошей" камере (кофе и две книжки) бессердечно прервано, и меня снова отправили в конец коридора в „плохую" камеру (кипяток и одна книжка). 15 суток ШИЗО — „неправильно представился"", — рассказал Навальный.

Иронично политик предположил, что пребывание в ШИЗО на сей раз связано с тем, что фильм о его отравлении заработал не так давно "Оскар".

Добавим также, что в конце февраля в аппарате омбудсмена Москвы Татьяны Москальковой сообщили о получении более полусотни обращений от Навального.


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