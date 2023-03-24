"В курсе шушарских дел даже Матвиенко": Милонов раскритиковал совет МО "Шушары"

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов считает, что депутаты МО "Шушары" выполняют свои обязанности с "выдающейся пассивностью". Он получает множество жалоб на муниципалов от местных жителей, рассказал парламентарий в своем Telegram-канале 24 марта. Он также похвалил работу администрации Пушкинского района.

- В курсе шушарских дел даже Валентина Ивановна Матвиенко! <...> Убежден, что нашим шушарским чиновникам необходимо взбодриться и начать, наконец, работать по-полной. Иначе на будущих выборах жители дадут свою компетентную оценку профессионализму муниципалов предложением освободить свои места для тех, кто готов работать, а не штаны просиживать! - написал Милонов.

Ранее на главу администрации МО "Шушары" Елену Измайлову пожаловались в администрацию президента из-за того, что она отчитывалась о своей работе за 2021 год в онлайн формате, который не предусмотрен Уставом. Также ЗАКС.Ру рассказывал, как муниципальный совет не мог принять бюджет на 2023 год из-за противоборствующих групп депутатов. Одного из участников обсуждения даже поджидали недоброжелатели с предметом, похожим на оружие.