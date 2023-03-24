Глава "Дворцового округа" не видит пользы в объединении муниципалитетов

Объединение муниципалитетов может негативно сказаться на местном самоуправлении, считает глава МО "Дворцовый округ" Мария Бисерова. Об этом она заявила во время годового отчета перед жителями 23 февраля. Бисерова полагает, что до следующих муниципальных выборов изменений в территориальном устройстве не произойдет.

- Объединение муниципалитетов ни к какому улучшению не приведет. Это финансово затратно. Пока такой четкой авторитетной информации нет, но я думаю что выборы 2024 года состоятся в том формате, в котором были запланированы. До 2024 года объединения не произойдет. Это мое мнение, - сказала Бисерова.

Напомним, разговоры о возможном объединении ряда муниципалитетов участились в конце 2021 года. В середине марта 2023 года депутат Заксобрания Денис Четырбок внес на рассмотрение законопроект, уточняющий процедуру преобразования муниципалитетов.

Ранее глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков рассказал ЗАКС.Ру, каким видит объединение округов в Центральном районе. Он считает, что было бы разумней использовать примерные границы районов, которые существовали до 1994 года.

Константин Леньков