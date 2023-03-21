Глава МО "Смольнинское" рассказал, как видит объединение округов в Центральном районе

Глава муниципального образования Смольнинское Григорий Ранков рассказал ЗАКС.Ру, что поддерживает идею объединения некоторых муниципальных округов в Петербурге. По его мнению, в Центральном районе новые границы округов следовало бы определять, ориентируясь на историческое административное деление: Куйбышевский, Смольнинский и Дзержинский районы, которые существовали до 1994 года.

- Что касается объединения - я поддерживаю по Центральному району, потому что очень разнородные муниципальные округа - идут перекосы. Мне, например, говорят, что у нас больше всех замечаний по благоустройству, а замечаний у нас больше потому что у нас территория больше. Меньше в 78-м округе - у них территория меньше. В этом плане должно быть равномерное бюджетирование, - уверен Ранков.

В поддержку версии с приблизительным использованием исторических границ районов Ранков упомянул одноименные районные суды и территориальные избиркомы, которые организуют выборы примерно в этих же границах.

При этом Ранков отметил, что реализовать эту идею с помощью законопроекта, который внесли в Заксобрание в середине марта, практически невозможно. Документ предполагает согласие депутатов муниципальных советов, а в Центральном районе с этим есть некоторые сложности. МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" по суду были признаны бездействующими из-за непроведения собраний в течение трех месяцев. В МО "Литейный округ" суд еще не вынес решение по похожему иску прокуратуры.

Константин Леньков / Фото: gov.spb.ru