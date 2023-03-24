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Новости 17:50

Власти Ленобласти отказались от идеи провести "Час Земли"

фото ЗакС политика Власти Ленобласти отказались от идеи провести "Час Земли"

Руководство Ленинградской области решило не проводить  регионе акцию "Час Земли", сообщил 24 марта интернет-портал 47news. До этого о том, что Кремль не станет присоединяться к мероприятию, поведал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что акция в регионе не состоится, заявила глава отдела популяризации Центра энергосбережения и повышения эффективности Ленобласти Маргарита Кропотова. При этом она, в частности, сослалась на то, что организующий акцию Всемирный фонд природы* был признан иностранным агентом.

"Акция "Час земли" проводиться не будет", — резюмировала чиновница.

Днем в пятницу к аналогичному обоснованию отказа Кремля от участия в акции прибег Песков. "Это связано как раз с тем, что они [Всемирный фонд природы*] стали иноагентом", — цитирует его слова РИА "Новости".

Всемирный фонд природы* был признан иноагентом 10 марта, в организации пообещали оспорить это решение. В пятницу лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой исключить организацию из перечня иноагентов.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов 


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