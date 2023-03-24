Власти Ленобласти отказались от идеи провести "Час Земли"

Руководство Ленинградской области решило не проводить регионе акцию "Час Земли", сообщил 24 марта интернет-портал 47news. До этого о том, что Кремль не станет присоединяться к мероприятию, поведал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что акция в регионе не состоится, заявила глава отдела популяризации Центра энергосбережения и повышения эффективности Ленобласти Маргарита Кропотова. При этом она, в частности, сослалась на то, что организующий акцию Всемирный фонд природы* был признан иностранным агентом.

"Акция "Час земли" проводиться не будет", — резюмировала чиновница.

Днем в пятницу к аналогичному обоснованию отказа Кремля от участия в акции прибег Песков. "Это связано как раз с тем, что они [Всемирный фонд природы*] стали иноагентом", — цитирует его слова РИА "Новости".

Всемирный фонд природы* был признан иноагентом 10 марта, в организации пообещали оспорить это решение. В пятницу лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой исключить организацию из перечня иноагентов.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов