Журналистка Пономаренко провела три дня в психбольнице после приступа в СИЗО

Осужденная за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) журналистка Мария Пономаренко была на несколько дней помещена в психиатрическую больницу из-за приступа в СИЗО-2 Бийска, сообщило 24 марта "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

Как рассказал юрист, инцидент случился после того, как Пономаренко доставили в следственный изолятор. Там ее стали обыскивать, заставили раздеться и изъяли часть продуктов, после чего у журналистки случился приступ и она стала "крушить всё вокруг". Сотрудники СИЗО вызвали психиатрическую бригаду, прибывшие санитары применили к девушке силу, позже у нее были зафиксированы синяки.

Сама Пономаренко в письме, опубликованном Telegram-каналом RusNews, отрицает, что бросалась на кого-либо. "Сдали нервы, заплакала, началась истерика", — описала она свое состояние в тот момент.

После происшествия, с 17 по 20 марта, Пономаренко содержалась в психиатрической клинике, после чего ее возвратили в СИЗО.

В середине февраля Ленинский суд Барнаула признал Пономаренко виновной в распространении недостоверной, с точки зрения Минобороны, информации о событиях в Мариуполе и приговорил к шести годам колонии. На прошлой неделе защита журналистки обжаловала вынесенный ей приговор.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов