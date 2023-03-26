Дело экс-главы Бугров о мошенничестве с участками дошло до суда

Завершено расследование уголовного дела о хищении земельных участков (ст. 159 УК РФ), одним из фигурантов которого стал бывший глава Бугров во Всеволожском районе, сообщила 26 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всего в деле насчитывается четверо обвиняемых.

Согласно данным следствия, в период с 2014 по 2020 годы фигуранты занимались махинациями с находящейся в госсобственности землей во Всеволожском районе. Им вменяется изготовление поддельных постановлений о передаче участков гражданам с последующей их регистрацией на подставных лиц и продажей добросовестным покупателям.

В 2021 году по делу были задержаны экс-глава Бугровского сельского поселения Геннадий Шорохов, специалист по землеустройству и двое юристов. Им вменяют отчуждение 28 земельных участков общей стоимостью 133 миллиона рублей. Материалы дела переданы во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Ранее главам комитетов Ленобласти устроили "ознакомительную экскурсию" в СИЗО в соответствии с поручением главы региона Александра Дрозденко.