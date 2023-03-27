Для жителей пяти районов Петербурга усилили три автобусных маршрута

С понедельника 27 марта в Петербурге усилили три автобусных маршрута, которые в общей сложности охватывают пять городских районов. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Интервалы ожидания сократились на маршрутах №327 (Колпино - станция метро "Пролетарская"), №178 (станция Пискаревка - проспект Культуры) и №153 (Хасанская улица - проспект Культуры). На всех трех маршрутах начали курсировать девять дополнительных машин.

Отметим, что автобус №153 обслуживает Красногвардейский район, который почти на год остался без станции метро "Ладожская", в начале месяца закрывшейся на капитальный ремонт. Закрытие станции потребовало усиления и других наземных маршрутов, а также запуска бесплатного трамвая-шаттла от Ладожского вокзала до площади Александра Невского.