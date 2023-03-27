Минкульт не мог давать оценку поправкам к закону об изменении границ культурного наследия в Петербурге

Министерство культуры отказалось давать экспертные заключения на поправки к законопроекту об изменении границ объектов культурного наследия в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"). Из ответа на запрос "яблочника" следует, что у министерства нет полномочий для этого.

Во время обсуждения законопроекта в Законодательном собрании заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов заявлял, что при подготовке поправок к законопроекту необходимо получить положительное заключение из Минкульта.

"А как депутаты Законодательного Собрания вообще могут вносить содержательные поправки в Закон СПб № 820-7? Если поправки невозможны, зачем тогда все эти обсуждения, рассмотрения на рабочей группе, на комиссии по градостроительству? Видимо, исполнительные органы государственной власти полагают, что депутаты, как послушные деревянные болванчики, должны просто проголосовать за любой проект, который соизволит представить КГИОП?" - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

"Яблочник" намерен обратиться в Генеральную прокуратуру.

Напомним, депутаты приняли закон об изменении границ культурного наследия 22 марта. Изначально документ подразумевал возможность снести порядка 200 исторических зданий в Петербурге для строительства инфраструктурных объектов. Под угрозой сноса также оказался исторический квартал" Нарвская застава", на месте которого хотели построить новое жилье. После волны критики была принята поправка, по которой действие закона было отсрочено до января 2029 года.

Константин Леньков