Накренившийся плавучий ресторан на Неве дополнительно закрепили канатами

Сотрудники экстренных служб, с утра работающие в Невском районе Петербурга на месте частично затонувшего плавучего ресторана "Серебряный кит", дополнительно закрепили судно канатами. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС пишет "Фонтанка". По предварительным данным, причиной затопления дебаркадера стало повреждение понтонов, на которых он стоял.

"Он закреплен за шестью балками, чтобы его не уносило течение. Но сейчас пойдёт лёд. Плюс он может набрать бОльшую массу. Водолаз спустился вниз, убедился, что сооружение встало на дно, и на всякий случай, чтобы течением и льдами не унесло, его дополнительно закрепили", - рассказали в ведомстве.

Газета "Ведомости" пишет, что по факту происшествия могут возбудить уголовное дело. Этого, в частности, добивается депутат Госдумы Михаил Романов, опасающийся, что авария может нанести экологический ущерб Неве. Пока доследственную проверку инцидента проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру