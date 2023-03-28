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Новости 13:52

Суд снял арест с имущества Белоцерковской* в Москве и Петербурге

фото ЗакС политика Суд снял арест с имущества Белоцерковской* в Москве и Петербурге

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты медиаменеджера и блогера Вероники Белоцерковской* и снял арест с ее недвижимого имущества в двух российских столицах.

Как сообщает агентство новостей "Москва", арест сняли с домов, квартиры и участка в Петербурге, а также с квартиры и машиноместа в Москве. Ранее сообщалось, что сумма арестованного имущества превысила 150 млн рублей.

Имущество Белоцерковской* было арестовано в качестве обеспечительной меры на время следствия по делу о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК). По этому делу находящаяся за границей блогер заочно получила девять лет колонии. Приговор вступил в силу в конце февраля.

Дело на издателя журнала "Собака.ru" завели из-за публикаций в социальных сетях о прошлогодних событиях в Мариуполе и Буче.

*Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

фото: belonika / Telegram


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