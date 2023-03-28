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Новости 15:16

Дело о фейках про армию против петербургского политолога Бестужева поступило в суд

фото ЗакС политика Дело о фейках про армию против петербургского политолога Бестужева поступило в суд

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела против политолога Евгения Бестужева, которому инкриминируют распространение фейков про российскую армию (п."д" ч.2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил содержатся в 27 его постах "ВКонтакте". В них же гособвинение усмотрело противозаконные призывы и оскорбления, отдельно отметив, что фигурант не может считаться экспертом в области военного дела и политологии.

62-летний Бестужев с самого начала своего преследования находится в СИЗО, где с ним успел случиться сердечный приступ. Подробнее о его деле читайте в материале ЗАКС.Ру.


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