Дело о фейках про армию против петербургского политолога Бестужева поступило в суд

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела против политолога Евгения Бестужева, которому инкриминируют распространение фейков про российскую армию (п."д" ч.2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил содержатся в 27 его постах "ВКонтакте". В них же гособвинение усмотрело противозаконные призывы и оскорбления, отдельно отметив, что фигурант не может считаться экспертом в области военного дела и политологии.

62-летний Бестужев с самого начала своего преследования находится в СИЗО, где с ним успел случиться сердечный приступ. Подробнее о его деле читайте в материале ЗАКС.Ру.